Barbara D’Urso rompe il silenzio sul tweet di Nicola Zingaretti | “Sono orgogliosa di parlare di politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nella puntata di Live – Non è laandata in onda ieri 28 febbraio,ha replicato aldi elogio cheaveva scritto qualche giorno fa nei suoi confronti. Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio aveva infatti espresso apprezzamento per il programma Live – Non è ladopo le voci sulla chiusura. La conduttrice ha iniziato così la puntata: “Miritrovata all’interno di un vero e proprio dibattito politico per undiche mi ringraziava per aver portato lavicina alle persone, dicendo che ce n’era bisogno”, ha detto. E ancora: “Io ringrazio, ...