(Di lunedì 1 marzo 2021)è nato a Firenze l’1 marzo 1931. Dopo aver guidato Bankitalia, è stato ministro edelarriva a 90!Premier è nato a Firenze l’1 marzo 1931. D’origine umile (il padre era fruttivendolo), ha fatto studi liceali prima di laurearsi in Economia e commercio. Successivamente, va negli Stati Uniti e perfeziona i suoi studi presso le Università del Minnesota e del Michigan. Dal Fmi alla Banca d’Italia Nel 1959 entra nel Fondo Monetario Internazionale. Dal 1976 al 1979 è direttore esecutivo per Italia, Grecia, Malta e Portogallo. Nel 1979 l’alloradeldei ministri Francesco Cossiga nominadirettore generale della ...

news_mondo_h24 : Auguri a Lamberto Dini, l’ex presidente del Consiglio compie 90 anni - tuttoggi : Lamberto Sposini, il celebre giornalista folignate, compie 69 anni. Un compleanno in piena pandemia, che l'uomo pas… - tuttoggi : Lamberto Sposini, il celebre giornalista folignate, compie 69 anni. Un compleanno in piena pandemia, che l'uomo pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Lamberto

ViaggiNews.com

Sposini spegne 69 candeline e ha ricevuto migliaia e migliaia dida parte di colleghi, amici e semplici follower che da quando il giornalista e conduttore è cambiata per sempre non ...Sposini compleanno: 69 candeline sulla tortaSposini è nato a Foligno il 18 ... Sui social sono giunti numerosi messaggi dida parte della gente comune, ma anche di alcuni ...La Nocerina, in tutte le componenti, saluta per l’ultima volta Lamberto Leonardi, detto Bebo, due volte allenatore dei molossi, sempre con gloria, successi, simpatia umana e bravura tecnica. Prima del ...Con qualche problema di formazione mister Lamberto Magrini si accinge ad affrontare, domani, la trasferta sul terreno di Gorgonzola dove alle 15 è in programma la sfida contro lA ...