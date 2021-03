Arcuri va a casa. Draghi nomina il generale Figliuolo commissario per l’emergenza Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Mario Draghi manda finalmente a casa Domenico Arcuri: il generale Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Dunque “mister banchi a rotelle”, dopo una serie di fallimenti su tutti i fronti affrontati come commissario straordinario durante il governo Conte bis, è stato rimosso da uno dei tanti incarichi. Il più delicato, visto che ne va della sicurezza e della salute dei cittadini. Il generale di Corpo d’Armata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Mariomanda finalmente aDomenico: ilFrancesco Paoloè il nuovostraordinario per. “A Domenicoi ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Dunque “mister banchi a rotelle”, dopo una serie di fallimenti su tutti i fronti affrontati comestraordinario durante il governo Conte bis, è stato rimosso da uno dei tanti incarichi. Il più delicato, visto che ne va della sicurezza e della salute dei cittadini. Ildi Corpo d’Armata ...

Paguro_Bernardo : . #Salvini su #Arcuri: 'Chi non lavora bene va a casa'. Chi non lavora proprio invece è esonerato dalla regola a quanto pare. - Roberto__R : RT @beniapiccone: Quando arrivano i competenti, gli incompetenti vanno a casa. Arcuri è il primo della lista. Aspettiamo dimissioni di #Mim… - maxpoll1980 : ok silurare #arcuri, ma proprio un generale dell'esercito? poi se l'intento è rastrellare la gente casa per casa e… - Ernesto29296958 : RT @GiancarloDeRisi: Splendido splendente. Draghi dice sì alla Lega e taglia un altro ramo secco: il re dei flop Domenico Arcuri rimandato… - Lovenatyys : @Ilconservator Condivido ,vedranno il figliuolo tra un po' ....la gente pensa che è andato via Arcuri colui che spi… -