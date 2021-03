8 marzo 1 | Sartre chi? Il compagno di Simone De Beauvoir

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ora che ci avviamo alla celebrazione dell’8, dovremmoederci come mai ancora, e per quale accecamento mentale e attaccamento all’abitudine, trattando della coppia-desi insista a dire, con implicita classificazione di valore: “dela compagna di”, e mai viceversa. Un tic mentale totalmente implausibile, vista l’acclarata superiorità della de Beauvor (di cui è appena uscito “Le inseparabili” presso Ponte alle Grazie), autrice di romanzi splendidi ancorché politicamente irritanti come “I mandarini” e del saggio, “Il secondo sesso”, che con decenni di anticipo ha fissato i pilastri della letteratura femminista. Al confronto ne esce inevitabilmente rimpicciolito ilnarratore, poco più che mediocre, o ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo Sartre

L'HuffPost

Ora che ci avviamo alla celebrazione dell'8, dovremmo chiederci come mai ancora, e per quale accecamento mentale e attaccamento all'abitudine, trattando della coppia- de Beauvoir si insista a dire, con implicita classificazione di ...... lo scrittore americano di lingua francese che ha affascinato, De Beauvoir, Lacan e Deleuze. ... Ecco la programmazione dal 25 febbraio al 4: Alla Sala Virtuale Roof 1verrà trasmesso il film ...Sanremo. L’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala. Nuovi film in entrata questa settimana: – “Tutti pazzi per Yves” – Un giovane rapper viene aiutato nella composizione del nuovo album da un fri ..."Il titolo evoca le parole di Cassandra nella riscrittura delle Troiane di di Jean Paul Sartre. Da tempo avevamo desiderio di continuare lo scavo, dopo il viaggio dentro l’Antigone, fra le più scomode ...