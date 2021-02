Un Catania deludente si accontenta del pari contro la piccola Vibonese

(Di domenica 28 febbraio 2021) Raffaele aveva detto che il suolaavrebbe fatto una grande gara per prepararsi bene al derby di mercoledì con il Palermo. Previsione assolutamente sbagliata visto chei calabresi si è visto une poco incisivoun avversario davvero povero di qualità. L'1-1lache non vince in casa da molto tempo ma trova un punto d'oro per la salvezza. La squadra etnea fa un bel passo indietro in classifica e anche sul piano del gioco. Ildeve riprendere la sua marcia e Raffaele deve sapere cosa fare e cosa migliorare tatticamente visto che il derby è un appuntamento che non si può fallire. La squadra rossazzurra poco incisiva sbatte sul muro della ...

Fatale Viterbo per Roberto Boscaglia a lungo sulla graticola per la stagione deludente del Palermo. Ieri a Viterbo il Palermo ha perso per 1 - 0, in gol Adopo alla preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania. Si tratta del primo esonero della nuova proprietà che arriva dopo una serie di passi falsi e sconfitte in una stagione fin qui deludente. Boscaglia paga un cammino deludente in questo campionato, con la squadra nona in classifica, a quasi 30 punti dalla vetta.