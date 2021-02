Ultime Notizie Roma del 28-02-2021 ore 16:10 (Di domenica 28 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale domenica 28 febbraio un buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Fiorini droga ministri Shaun statunitense autorizza l’uso in emergenza del vaccino monodosi della Johnson & Johnson è il terzo approvato negli Stati Uniti dopo quelli di faiser e di moderna da Johnson & Johnson di fornire 100 milioni di dosi del suo vaccino entro giugno queste si aggiungeranno ai 600 milioni di dosi In che paese re moderna si sono impegnate a consegnare entro fine luglio nel complesso ci sarebbero quindi abbastanza soldi per ogni americano adulto il vaccino della Johnson & Johnson ha dimostrato di avere della sperimentazione clinica un’efficacia del 72% E da domani oltre tre milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa in Italia 800.000 della scuola d’infanzia e primaria quasi mezzo milione delle medie unmilioneottocentomila delle ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 febbraio 2021)dailynews radiogiornale domenica 28 febbraio un buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Fiorini droga ministri Shaun statunitense autorizza l’uso in emergenza del vaccino monodosi della Johnson & Johnson è il terzo approvato negli Stati Uniti dopo quelli di faiser e di moderna da Johnson & Johnson di fornire 100 milioni di dosi del suo vaccino entro giugno queste si aggiungeranno ai 600 milioni di dosi In che paese re moderna si sono impegnate a consegnare entro fine luglio nel complesso ci sarebbero quindi abbastanza soldi per ogni americano adulto il vaccino della Johnson & Johnson ha dimostrato di avere della sperimentazione clinica un’efficacia del 72% E da domani oltre tre milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa in Italia 800.000 della scuola d’infanzia e primaria quasi mezzo milione delle medie unmilioneottocentomila delle ...

Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - fanpage : Via libera all'uso del #vaccino monodose Johnson&Johnson - fanpage : #Covid19, situazione sempre più preoccupante in Molise - Adriana28266556 : @AlbertoBagnai 'le telespettatrici e i telespettatori' ' le bambine e i bambini dell'asilo' 'le ascoltatrici e gli… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 28-02-2021 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -