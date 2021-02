Suning chiude con il calcio in Cina: sospesa l'attività dello Jiangsu (Di domenica 28 febbraio 2021) L'attività dello Jiangsu Fc, di proprietà del gruppo Suning (anche proprietario dell'Inter), è sospesa con effetto immediato, anche se manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione. Oggi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Fc, di proprietà del gruppo(anche proprietario dell'Inter), ècon effetto immediato, anche se manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione. Oggi ...

