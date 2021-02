“Sei arrabbiata?” C’è posta per te, Insigne resta impietrito e Maria è costretta ad intervenire. Cos’è successo (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora grandi ospiti a C’è posta per te, e nella puntata andata in onda il 27 febbraio Maria De Filippi ha chiamato a dar voce ai sentimenti due volti noti, Gerry Scotti e il calciatore Lorenzo Insigne, quest’ultimo richiesto da Nicola per fare una sorpresa ai genitori. La storia di Antonio e Carmela Antonio e Carmela , grandi tifosi del Napoli, sono molto affranti, e come non esserlo dopo la scomparsa prematura di una figlia, dovuta ad una brutta malattia, di quelle che non perdonano. Così, per lenire un po’ gli animi di questi tristi genitori, il figlio ha voluto chiamare il calciatore, che tra l’altro era già stato ospite della De Filippi qualche anno fa, nel 2014, assieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Dopo aver raccontato la storia di un’infanzia felice, con una famiglia unita, le ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora grandi ospiti a C’èper te, e nella puntata andata in onda il 27 febbraioDe Filippi ha chiamato a dar voce ai sentimenti due volti noti, Gerry Scotti e il calciatore Lorenzo, quest’ultimo richiesto da Nicola per fare una sorpresa ai genitori. La storia di Antonio e Carmela Antonio e Carmela , grandi tifosi del Napoli, sono molto affranti, e come non esserlo dopo la scomparsa prematura di una figlia, dovuta ad una brutta malattia, di quelle che non perdonano. Così, per lenire un po’ gli animi di questi tristi genitori, il figlio ha voluto chiamare il calciatore, che tra l’altro era già stato ospite della De Filippi qualche anno fa, nel 2014, assieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Dopo aver raccontato la storia di un’infanzia felice, con una famiglia unita, le ...

