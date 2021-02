LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Zaia a Draghi: meglio breve stop superiori che lunga agonia #lucazaia - MediasetTgcom24 : Scuola, Zaia a Draghi: meglio breve stop superiori che lunga agonia #lucazaia - infoitinterno : Covid Veneto scuola, Zaia: 'Aperture? Il governo faccia esprimere il Cts' - mattinodipadova : Con Zaia Treviso detta legge. Stellini il fondatore, il maestro e talent scout Redigolo, gli altri allievi illustri… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Zaia

Corriere della Sera

Lo dice Luca, presidente della Regione Veneto, in un'intervista al Corriere della sera. 'Inutile chiudere a macchia di leopardo. Meglio una chiusura breve ora che un'agonia trascinata per ...E aservono tamponi a tappeto", chiudere gli istituti di ogni ordine e grado? Ecco i rischi: "Sulle scuole mi appello al premier. Meglio un breve stop per tutte le superiori che ..."Faccio appello al presidente Draghi affinchè valuti con la sua obiettività scevra da retaggi ideologici l'apertura o la chiusura delle scuole, l'obiettivo deve essere la salute". Lo dice Luca Zaia, p ...LA SITUAZIONEVENEZIA Nelle ultime ventiquattr'ore rilevate, in Veneto sono state somministrate 7.804 dosi di vaccino. Ma secondo la Regione, la capacità sarebbe di 50.000 iniezioni quotidiane, ...