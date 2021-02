Sampdoria-Atalanta, 0-1 all’intervallo: la sblocca Malinovskyi (Di domenica 28 febbraio 2021) Termina con l’Atalanta in vantaggio sulla Sampdoria il primo tempo del lunch match di Serie A. A decidere una partita piuttosto equilibrata ci ha pensato Malinovskyi al 40?: ottima circolazione di palla della Dea, sponda di Muriel per l’ucraino che porta palla fino all’interno dell’area di rigore e fa partire un imparabile sinistro sotto l’incrocio. Foto: Atalanta Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Termina con l’in vantaggio sullail primo tempo del lunch match di Serie A. A decidere una partita piuttosto equilibrata ci ha pensatoal 40?: ottima circolazione di palla della Dea, sponda di Muriel per l’ucraino che porta palla fino all’interno dell’area di rigore e fa partire un imparabile sinistro sotto l’incrocio. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SadAmeh_ : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… - andrea_82b15 : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… - Rickyrickyric89 : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… - NaiveLeftist : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… - ilpuntodiverona : Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di met… -