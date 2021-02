Rossella, chi è la moglie di Ivano Michetti de I Cugini di Campagna (Di domenica 28 febbraio 2021) Rossella Michetti, moglie di Ivano Michetti, chitarrista e fratello di Silvano dei Cugini di Campagna, sarà oggi ospite a Domenica Live per raccontare la brutta esperienza dell’ictus che ha colpito il marito diverse settimane fa. Dopo il malore, Ivano è stato in coma per quindici giorni e – a quanto risulta dalle anticipazioni fornite da Barbara D’Urso – si è lasciato sottoporre a un delicato intervento chirurgico al cuore. In tutto ciò, Rossella gli è stata sempre vicino, e per questo è la persona che più degli altri è autorizzata a parlarne; più anche dei suoi colleghi del gruppo, che hanno preferito vivere la cosa nel silenzio non informando i fan nemmeno attraverso i canali social. Rossella è la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)di, chitarrista e fratello di Silvano deidi, sarà oggi ospite a Domenica Live per raccontare la brutta esperienza dell’ictus che ha colpito il marito diverse settimane fa. Dopo il malore,è stato in coma per quindici giorni e – a quanto risulta dalle anticipazioni fornite da Barbara D’Urso – si è lasciato sottoporre a un delicato intervento chirurgico al cuore. In tutto ciò,gli è stata sempre vicino, e per questo è la persona che più degli altri è autorizzata a parlarne; più anche dei suoi colleghi del gruppo, che hanno preferito vivere la cosa nel silenzio non informando i fan nemmeno attraverso i canali social.è la ...

