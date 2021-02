Napoli, la zona arancione non ferma la movida: caos e assembramenti in strada (Di domenica 28 febbraio 2021) La movida non si ferma a Napoli. Nonostante la zona arancione, centinaia di persone si sono riversate ieri sera nel centro storico del capoluogo campano. In particolare assembramenti si sono registrati a Calata Trinità Maggiore e Piazza del Gesù. Dai filmati che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Lanon si. Nonostante la, centinaia di persone si sono riversate ieri sera nel centro storico del capoluogo campano. In particolaresi sono registrati a Calata Trinità Maggiore e Piazza del Gesù. Dai filmati che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

