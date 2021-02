Minacce di morte al comune di Arzano, la solidarietà del senatore Sandro Ruotolo (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“solidarietà e vicinanza all’azione del Commissario prefettizio Gabriella D’Orso, alla segretaria comunale Rosalba Ambrosino e al comandante della polizia municipale Biagio Chiariello per le Minacce di morte contenute in una lettera anonima inviata presso il Municipio. Lo Stato ad Arzano, come più volte auspicato, sta conducendo una lotta durissima contro la camorra e la malapolitica. La pressione investigativa si è concentrata in particolare contro il clan emergente denominato ‘167’ dal nome delle palazzine popolari dove ha eretto il proprio fortino. Disarmare le cosche, ripristinare legalità e trasparenza è essenziale in un comune sciolto ben 5 volte negli ultimi venti anni. Nella lettera di Minacce è finita anche la stampa che racconta quotidianamente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“e vicinanza all’azione del Commissario prefettizio Gabriella D’Orso, alla segretaria comunale Rosalba Ambrosino e al comandante della polizia municipale Biagio Chiariello per ledicontenute in una lettera anonima inviata presso il Municipio. Lo Stato ad, come più volte auspicato, sta conducendo una lotta durissima contro la camorra e la malapolitica. La pressione investigativa si è concentrata in particolare contro il clan emergente denominato ‘167’ dal nome delle palazzine popolari dove ha eretto il proprio fortino. Disarmare le cosche, ripristinare legalità e trasparenza è essenziale in unsciolto ben 5 volte negli ultimi venti anni. Nella lettera diè finita anche la stampa che racconta quotidianamente ...

