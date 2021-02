M5s, vertice in corso. Conte e la nuova leadership (Di domenica 28 febbraio 2021) Riunione per definire la nuova era del Movimento, dopo i tanti abbandoni ( o espulsioni). Grillo in collegamento, presente anche l'ex premier 'un leader naturale' lo definisce il ministro Patuanelli. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 febbraio 2021) Riunione per definire laera del Movimento, dopo i tanti abbandoni ( o espulsioni). Grillo in collegamento, presente anche l'ex premier 'un leader naturale' lo definisce il ministro Patuanelli. ...

fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - Corriere : M5S, il vertice su Conte leader. La scelta sarà votata su Rousseau - Tommaso94989154 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' - GennaroIannotti : RT @riotta: Vertice #M5s @beppe_grillo @GiuseppeConteIT tema come trasformare il movimento dal Vaffa all'europeismo liberale e come tenere… -