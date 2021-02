M5S, Spadafora: “Bene coinvolgere Conte, non sia operazione di facciata” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Ovvio che noi come M5s siamo in una fase molto delicata. Essere entrati nel governo Draghi ha provocato una spaccatura immensa e dopo la formazione del governo, con la nomina dei ministri e dei sottosegretari, la spaccatura è stata ancora peggiore. Questo forse perché le trattative non sono state condotte nel modo migliore. Ma non solo. Io parlo anche del peso politico del M5s all’interno del governo, ovvero quali ministeri abbiamo avuto e a quali battaglie abbiamo rinunciato perché abbiamo rinunciato ad alcuni ministeri che ci consentivano di fare le nostre battaglie storiche. Forse non lo abbiamo spiegato Bene ai nostri elettori. Infatti adesso siamo penalizzati nei sondaggi, né alla nostra base e ai nostri attivisti. Il problema ora è di riuscire a fare un’analisi di quello che è successo. Il vertice è stato molto rapido e quindi hanno fatto un’analisi rapida ma da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) “Ovvio che noi come M5s siamo in una fase molto delicata. Essere entrati nel governo Draghi ha provocato una spaccatura immensa e dopo la formazione del governo, con la nomina dei ministri e dei sottosegretari, la spaccatura è stata ancora peggiore. Questo forse perché le trattative non sono state condotte nel modo migliore. Ma non solo. Io parlo anche del peso politico del M5s all’interno del governo, ovvero quali ministeri abbiamo avuto e a quali battaglie abbiamo rinunciato perché abbiamo rinunciato ad alcuni ministeri che ci consentivano di fare le nostre battaglie storiche. Forse non lo abbiamo spiegatoai nostri elettori. Infatti adesso siamo penalizzati nei sondaggi, né alla nostra base e ai nostri attivisti. Il problema ora è di riuscire a fare un’analisi di quello che è successo. Il vertice è stato molto rapido e quindi hanno fatto un’analisi rapida ma da ...

