LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra poco De Fabiani-Pellegrino. Fuori Scardoni-Laurent (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Alle 12.24 parte la seconda semifinale maschile con 18 Paesi: Italia, Francia, Svizzera, USA, Germania, Rep. Ceca, Austria, Kazakistan, Spagna, Lettonia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Islanda, Bulgaria, Croazia, Lituania, Serbia e Belgio. Italia con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. 12.15 I tempi di ripescaggio al momento sono di Polonia, quinta in 14’31?69, e Finlandia, sesta in 14’31?71. Fuori tutte le altre. 12.12 Vince la Norvegia in 14’30?19, davanti a RSF (+0?12), Svezia (+0?43) e Canada (+0?61). Questi Paesi vanno DIRETTAmente in finale. 12.10 Cade il finlandese Joni Maeki! 12.08 Si spezza il gruppo: davanti RSF, Norvegia, Finlandia, Polonia e Canada. Leggermente più indietro Svezia, Estonia, Gran Bretagna, Australia, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Alle 12.24 parte la seconda semifinale maschile con 18 Paesi: Italia, Francia, Svizzera, USA, Germania, Rep. Ceca, Austria, Kazakistan, Spagna, Lettonia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Islanda, Bulgaria, Croazia, Lituania, Serbia e Belgio. Italia con Francesco Dee Federico. 12.15 I tempi di ripescaggio al momento sono di Polonia, quinta in 14’31?69, e Finlandia, sesta in 14’31?71.tutte le altre. 12.12 Vince la Norvegia in 14’30?19, davanti a RSF (+0?12), Svezia (+0?43) e Canada (+0?61). Questi Paesi vannomente in finale. 12.10 Cade il finlandese Joni Maeki! 12.08 Si spezza il gruppo: davanti RSF, Norvegia, Finlandia, Polonia e Canada. Leggermente più indietro Svezia, Estonia, Gran Bretagna, Australia, ...

