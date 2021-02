L' ira di Sala sugli assembramenti | ' Le conseguenze ricadranno su tutta la comunità'

globalistIT : - Mare09099675 : RT @Adnkronos: #Covid #Milano, folla sui Navigli e ira Sala: 'Pagheremo pegno' - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Covid #Milano, folla sui #Navigli e ira #Sala: 'Pagheremo pegno' - Adnkronos : #Covid #Milano, folla sui Navigli e ira Sala: 'Pagheremo pegno' - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: #Covid #Milano, folla sui #Navigli e ira #Sala: 'Pagheremo pegno' -

Ultime Notizie dalla rete : ira Sala

Adnkronos

Ha aggiunto Giuseppe, sulla sua pagina Facebook sugli assembramenti di ieri sui Navigli. "Sarebbe stato meglio chiudere nel pomeriggio la Darsena? Ma secondo voi, chi stava in giro sarebbe stato ...Covid nonostante, assembramenti e folla a Milano ieri sui Navigli. E il sindaco Giuseppeoggi sbotta su Facebook: 'Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole poi si paga pegno. Così probabilmente sarà e purtroppo le conseguenze ricadranno su tutta la comunità'. ...(Adnkronos) Covid nonostante, assembramenti e folla a Milano ieri sui Navigli. E il sindaco Giuseppe Sala oggi sbotta su Facebook: "Con questa terribile pandemia se non si rispett ...Sfida difficile ma affascinante per la Reggina sul campo della SPAL. Amaranto a caccia del settimo risultato utile di fila, Baroni deve fare a meno di Di Chiara e potrebbe rilanciare dal 1' Menez, men ...