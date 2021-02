Inter-Genoa, Lukaku: “Contento per la vittoria, non dobbiamo mollare. Ecco la differenza con l’anno scorso” (Di domenica 28 febbraio 2021) Romelu Lukaku a margine della vittoria contro il Genoa.Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classificaSempre più protagonista, perno del reparto offensivo e uomo chiave della squadra di Antonio Conte, tutto questo è Romelu Lukaku per la compagine nerazzurra. Sono bastati pochi secondi quest'oggi all'ex bomber del Manchester United per incanalare nei binari giusti l'ostica partita contro un buon Genoa. Solita cavalcata dirompente e palla in buca d'angolo, non ha potuto nulla Mattia Perin. A margine della vittoria maturata in quel di San Siro, l'attaccante belga ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate di seguito, ai microfoni di SkySport.“Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Romelua margine dellacontro il.Serie A, 24a giornata: l’non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classificaSempre più protagonista, perno del reparto offensivo e uomo chiave della squadra di Antonio Conte, tutto questo è Romeluper la compagine nerazzurra. Sono bastati pochi secondi quest'oggi all'ex bomber del Manchester United per incanalare nei binari giusti l'ostica partita contro un buon. Solita cavalcata dirompente e palla in buca d'angolo, non ha potuto nulla Mattia Perin. A margine dellamaturata in quel di San Siro, l'attaccante belga ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate di seguito, ai microfoni di SkySport.“Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non ...

