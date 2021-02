Infortunati Milan: le condizioni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic (Di lunedì 1 marzo 2021) Infortunati Milan: ecco il bollettino medico rossonero al termine del match contro la Roma. Le condizioni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic Solo risentimenti muscolari per Zlatan Ibrahimovic (adduttore sinistro) e Hakan Calhanoglu (flessore sinistro), ma i calciatori del Milan verranno comunque rivalutati nella giornata di domani. Problema all’anca per Ante Rebic, nuovi test saranno effettuati nelle prossime ore. Questo il bollettino medico diramato dalla società rossonera dopo il match contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021): ecco il bollettino medico rossonero al termine del match contro la Roma. LediSolo risentimenti muscolari per Zlatan(adduttore sinistro) e Hakan(flessore sinistro), ma i calciatori delverranno comunque rivalutati nella giornata di domani. Problema all’anca per Ante, nuovi test saranno effettuati nelle prossime ore. Questo il bollettino medico diramato dalla società rossonera dopo il match contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Roma-Milan, Pioli: “Tomori? Me lo aspettavo. Sugli infortunati..” - Jean38095839 : @MaxNerozzi Il Milan ha decine di infortunati a settimana. Ha una rosa che a parte Ibra è neofita in competizioni e… - calciomercatoit : ????#Milan - Le condizioni di #Rebic, #Ibra e #Calhanoglu! - AndreaLazzer : RT @la_rossonera: Bollettino medico: Solo risentimenti muscolari per Ibra (adduttore sinistro) e Calhanoglu (flessore sinistro) ma verrano… - KunGrax : RT @la_rossonera: Bollettino medico: Solo risentimenti muscolari per Ibra (adduttore sinistro) e Calhanoglu (flessore sinistro) ma verrano… -