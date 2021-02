Genoa, Criscito lancia la sfida all’Inter: “Voglio batterli” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Genoa, grazie alla cura Ballardini, sta volando. La squadra, in profondissima crisi di risultati prima dell’arrivo del nuovo tecnico, ha ormai da un po’ di tempo messo la quinta, con risultati che l’hanno portata al dodicesimo posto in classifica a 26 punti, con ben 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. I rossoblù, sulle ali dell’entusiasmo, sono oggi attesi, per la ventiquattresima giornata di campionato, da un altro esame importante, quello della capolista Inter (diretta su Dazn1 alle 15:00). A suonare la carica, ai microfoni di Sky Sport, è il capitano, Domenico Criscito. Le parole di Criscito a Sky Sport Criscito, a Sky Sport, si è soffermato prima di tutto sulla possibilità, avuta in passato, di un approdo sulla sponda nerazzurra del Naviglio: “Per tornare qui ho detto di no ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Il, grazie alla cura Ballardini, sta volando. La squadra, in profondissima crisi di risultati prima dell’arrivo del nuovo tecnico, ha ormai da un po’ di tempo messo la quinta, con risultati che l’hanno portata al dodicesimo posto in classifica a 26 punti, con ben 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. I rossoblù, sulle ali dell’entusiasmo, sono oggi attesi, per la ventiquattresima giornata di campionato, da un altro esame importante, quello della capolista Inter (diretta su Dazn1 alle 15:00). A suonare la carica, ai microfoni di Sky Sport, è il capitano, Domenico. Le parole dia Sky Sport, a Sky Sport, si è soffermato prima di tutto sulla possibilità, avuta in passato, di un approdo sulla sponda nerazzurra del Naviglio: “Per tornare qui ho detto di no ai ...

Dalla_SerieA : CRISCITO: “INTER? L’UNICA MAI BATTUTA…” - - infoitsport : CORRIERE DELLO SPORT - Criscito: Il Genoa è carico - PianetaGenoa1893 - InterClubIndia : RT @DiMarzio: Il ritorno al #Genoa, la tragedia, il no all'#Inter: #Criscito si racconta - RudyGaletti : #Inter-#Genoa, parla #Criscito: 'Non li ho mai battuti, ce la metterò tutta per riuscirci' - Pall_Gonfiato : #Inter-#Genoa, parla #Criscito: 'Non li ho mai battuti, ce la metterò tutta per riuscirci' -