Fedez, il Codacons lo voleva fuori da Sanremo. Il cantante: «Pubblici uffici intasati per me, condannati al risarcimento» (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuovo capitolo nella saga Fedez contro Codacons. Il marito di Chiara Ferragni è pronto per il Festival di Sanremo e si è concesso qualche minuto per rispondere alle domande dei fan nelle stories di Instagram. A chi gli ha chiesto l'epilogo della battaglia con l'Associazione dei Consumatori ha spiegato che la vicenda si è conclusa con il respingimento delle due richieste avanzate al Tar e la condanna al risarcimento. Fedez, la sconfitta del Codacons «Non ve ne avevo mai parlato, ma il Codacons ha fatto non una ma ben due richieste al Tar per la mia estromissione con richiesta di provvedimento d'urgenza intasando i Pubblici uffici. Oggi sono state respinte le richieste e sono stati condannati al ...

