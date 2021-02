Crotone Cagliari su Sky o DAZN: ecco dove vedere in tv la partita (Di domenica 28 febbraio 2021) Crotone Cagliari si giocherà alle 15 di questo pomeriggio ed è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Le due squadre presentano diversi indisponibili: per i padroni di casa sono infatti Benali, Cuomo, Djidji e Luperto gli infortunati mentre Rog e Sottil non sono disponibili per il Cagliari. Entrambe le squadre sono in lotta nella zona retrocessione della classifica di Serie A. Per la precisione il Crotone occupa l’ultima posizione con soli 12 punti mentre il Cagliari si trova a tre punti in più, in terzultima posizione. La prima posizione valida per la salvezza è occupata dal Torino con 20 punti in classifica. Crotone Cagliari: ultime partite Non sono certamente buoni i risultati per entrambe le squadre nelle ultime partite ... Leggi su giornal (Di domenica 28 febbraio 2021)si giocherà alle 15 di questo pomeriggio ed è unavalida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Le due squadre presentano diversi indisponibili: per i padroni di casa sono infatti Benali, Cuomo, Djidji e Luperto gli infortunati mentre Rog e Sottil non sono disponibili per il. Entrambe le squadre sono in lotta nella zona retrocessione della classifica di Serie A. Per la precisione iloccupa l’ultima posizione con soli 12 punti mentre ilsi trova a tre punti in più, in terzultima posizione. La prima posizione valida per la salvezza è occupata dal Torino con 20 punti in classifica.: ultime partite Non sono certamente buoni i risultati per entrambe le squadre nelle ultime partite ...

