Come si fanno i duetti su TikTok (Di domenica 28 febbraio 2021) TikTok è un vero e proprio fenomeno globale; difatti il numero di iscritti a questo social network cresce di giorno in giorno. Attraverso tale piattaforma gli utenti possono creare brevi video di diverse tipologie. TikTok leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di domenica 28 febbraio 2021)è un vero e proprio fenomeno globale; difatti il numero di iscritti a questo social network cresce di giorno in giorno. Attraverso tale piattaforma gli utenti possono creare brevi video di diverse tipologie.leggi di più...

borghi_claudio : @DiGiu2273 @ClaudioDurigon No, i dpcm fanno schifo e sono un'aberrazione. Ovvio che per Draghi appena arrivato sia… - ricpuglisi : Come mai non vedo menzionati da @Corriere e @repubblica gli SMS di Arcuri a Benotti, mostrati ieri sera da Benotti… - ricpuglisi : Mi fanno altresì notare come sui media italiani da un po' di tempo il vaccino di @AstraZeneca non è più il vaccino… - qelvctd : RT @trashloger: A me fanno morire gli italiani puristi della cucina che piangono appena vedono una carbonara senza guanciale perché io pref… - LaNauseaSonoio : RT @alviboc: Come non capire che la povertà delle donne e le loro difficoltà di vita non sono una sfortuna o un incidente ma fanno parte di… -