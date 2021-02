Cagliari | Pavoletti | «La vittoria è un regalo per Cossu»

(Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardocommenta lasul Crotone e il suo ritorno al gol: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dei sardi dopo la gara Leonardoha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo lasul Crotone. RITORNO AL GOL – «Ho vissuto mesi complicati, stavo bene ma non sono riuscito a incidere. Oggi il mister mi ha dato fiducia e sono felice di averlo ripagato. Ci ha tranquillizzati, senza caricare troppo la partita e invitandoci a cercare la prestazione facendo quello che avevamo preparato. Sapevamo che bisognava andare sulle fasce, cercando i quinti e il gioco aereo, è andata così» PENSIERO A– «Gli siamo vicini come lui è con noi, oggi ci ha mandato un bel messaggio e volevamo dedicargli questi tre punti. Lo ringraziamo e gli facciamo questo...

CROTONE -0 - 2 ( Highlights - Pagelle ) 56', 60' rig. Joao Pedro CROTONE (3 - 4 - 2 - 1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli (64' Reca), Molina S. (39' Eduardo Henrique), Vulic (...Crotone-Cagliari | Stroppa: "Fatta una prestazione importante"