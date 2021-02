Artic Rally Finlandia 2021 | Tanak vince avanti a Rovanpera e Neuville

(Di domenica 28 febbraio 2021) Otttrionfa all’, anticipando Kallee Thierry. Il pilota estone riporta la Hyundai alla vittoria alla fine di un evento perfetto, gestito dalla prima all’ultima prova. Nonostante la prova di forza di Hyundai e, in vetta al mondiale troviamo. Il giovane talento Toyota sta dimostrando tutto il suo valore in queste prime battute di stagione ed ora può godersi la meritata leadership. Stessa cosa possiamo dire per Thierry, il quale ora è al secondo posto in classifica, proprio dietro, il resoconto del venerdì e del ...

sportli26181512 : WRC, Arctic Rally Finland: continua il dominio di Tanak. Incidente per Ogier: Nella seconda giornata del rally sull… - rally_timing : Colpo di scena all’Artic Rally Finland: Sebastien Ogier è fuori - sportli26181512 : Arctic Rally Finland , il primo della storia del mondiale WRC: una gara da brividi: E' il primo Arctic Rally Finlan… - rallylink : Ott Tanak termina la prima giornata dell'Arctic Rally Finland in testa -

Ultime Notizie dalla rete : Artic Rally

...venne dalla Romania per testarsi in vista del mondialenel 2019 - né Crugnola (ha definito solo all'ultimo il suo impegno nel CIR) né Freguglia (problemi famigliari) e né Miele (all'...I gap saranno minimi dall'inizio alla fine e, non bisogna dimenticare, alcuni dei ragazzi hanno già partecipato all'[ Lapland, la versione con validità per il campionato nazionale ...Se è vero che Ott Tänak è stato dominante in WRC, altrettanto se non di più lo è stato Lappi in WRC2. Il fortissimo pilota di Pieksämäki (una cittadina non lontana da Jyväskylä), è tornato a gareggiar ...WRC Arctic Rally - I meccanici Hyundai compiono un mezzo miracolo, sostituendo il cambio della i20 di Craig Breen in 15 minuti e consentendo al pilota di lasciare il parco assiste ...