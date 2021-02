Zaia: «Sulle scuole mi appello al premier. Meglio un breve stop per tutte le superiori che una lunga agonia» (Di domenica 28 febbraio 2021) Il presidente del Veneto Zaia: «Avevo chiesto il parere degli scienziati. Ma non credo a interventi a macchia di leopardo, il virus non ha confini» Leggi su corriere (Di domenica 28 febbraio 2021) Il presidente del Veneto: «Avevo chiesto il parere degli scienziati. Ma non credo a interventi a macchia di leopardo, il virus non ha confini»

Corriere : Zaia: «Sulle scuole mi appello al premier. Meglio un breve stop per tutte le superiori che una agonia» - italianewssport : RT @Corriere: Zaia: «Sulle scuole mi appello al premier. Meglio un breve stop per tutte le superiori ... - Corriere : Zaia: «Sulle scuole mi appello al premier. Meglio un breve stop per tutte le superiori ... - Iris29469791 : @kirby6312 @LusianiPiero @matteosalvinimi Di nuovo queste stupidaggini. Informati sulle inchieste in corso e vedrai… - PozziPatty : @PiazzapulitaLA7 state a fare le pulci a Zaia e poi fate orecchie da mercante sulle mascherine strapagate e farloc… -