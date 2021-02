WandaVision: tra sconvolgenti scoperte e dolorosi ricordi (Di sabato 27 febbraio 2021) Probabilmente gli episodi 7 e 8 di WandaVision risultano essere il vero punto di svolta della serie. Tutti i nodi iniziano a venire al pettine, iniziando a disseminare indizi e supposizioni riguardo un possibile finale. Se da un lato vengono chiariti alcuni elementi (per esempio la vera natura di Wanda), dall’altro i Marvel Studios ci hanno tenuto a far in modo che lo spettatore possa interrogarsi e concentrarsi su altri elementi. Domande a cui avremo delle risposte, solamente con la puntata finale della settimana prossima. WandaVision è un percorso, non solo nella vita ipotetica che ci viene mostrata, ma anche nell’animo di Wanda e nella sua capacità di stare al mondo e di affrontare il dolore. Probabilmente è proprio questo il vero pilastro della serie, il vero elemento da mettere a fuoco. Wanda riuscirà a prendere totalmente coscienza di sè? ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Probabilmente gli episodi 7 e 8 dirisultano essere il vero punto di svolta della serie. Tutti i nodi iniziano a venire al pettine, iniziando a disseminare indizi e supposizioni riguardo un possibile finale. Se da un lato vengono chiariti alcuni elementi (per esempio la vera natura di Wanda), dall’altro i Marvel Studios ci hanno tenuto a far in modo che lo spettatore possa interrogarsi e concentrarsi su altri elementi. Domande a cui avremo delle risposte, solamente con la puntata finale della settimana prossima.è un percorso, non solo nella vita ipotetica che ci viene mostrata, ma anche nell’animo di Wanda e nella sua capacità di stare al mondo e di affrontare il dolore. Probabilmente è proprio questo il vero pilastro della serie, il vero elemento da mettere a fuoco. Wanda riuscirà a prendere totalmente coscienza di sè? ...

