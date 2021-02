Verso Crotone-Cagliari | le parole degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo Semplici e Giovanni Stroppa hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di. Partita che si disputerà allo Scida alle ore 15, ecco le loro. Cosa hanno detto Stroppa e Semplici? Ledi Semplici “La squadra l’ho trovata con il morale un po’ basso e quindi ho lavorato più sull’aspetto psicologico che tattico e fisico. Ho portato due-tre principi, il tempo è poco quindi non ho voluto stravolgere troppo le cose e la metodologia di lavoro. Voglio far uscire fuori le qualità dei giocatori che tutti conosciamo ma che in questo periodo sono un po’ scomparse. Non c’è preclusione, possono giocare insieme. Sicuramente bisognerà valutare giorno per giorno l’adattabilità in questo tipo di gioco. Io sono abbastanza aperto, negli anni ho sempre giocato con le due punte o con il ...