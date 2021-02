Vaccini, Bertolaso: “Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora”. Cartabellotta: “Priorità etiche stravolte, anziani e fragili dopo” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Fermo restando che medici, infermieri e Rsa devono essere vaccinati, ci sta anche che si facciano gli over 80. Ma poi non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica“. Solo l’1,1% dei morti in Italia ha meno di 50 anni e solo il 3,1% non aveva altre patologie, ma Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano vaccinale è convinto che una volta terminata la campagna per gli ultra80enni si debbano somministrare le dosi a chi lavora. La sua premessa, spiega in un’intervista all’Eco di Bergamo, è che “il Paese deve ripartire. Quindi sotto con chi lavora, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar e ristoranti”. “Rivoluziona Priorità sanitarie ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “Fermo restando che medici, infermieri e Rsa devono essere vaccinati, ci sta anche che si facciano gli80. Ma poi non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica“. Solo l’1,1% dei morti in Italia ha meno di 50 anni e solo il 3,1% non aveva altre patologie, ma Guido, ex capo della Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano vaccinale è convinto che una volta terminata la campagna per gli ultra80enni si debbano somministrare lea chi. La sua premessa, spiega in un’intervista all’Eco di Bergamo, è che “il Paese deve ripartire. Quindi sotto con chi, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potutore in questi mesi come bar e ristoranti”. “Rivoluzionasanitarie ed ...

matteosalvinimi : Le richieste della Lega: 1) Piano vaccinale serio, rapido ed efficiente, alla Bertolaso 2) Produzione nazionale di… - fattoquotidiano : La solenne promessa del commissario Guido Bertolaso dei vaccini 7 giorni su 7, 24 su 24, in Lombardia è già naufrag… - Maxdero : Bertolaso: 'Non possiamo vaccinare tutti(...)abbiamo pochi #vaccini' Domanda: 'Come mai in Lombardia somministrato… - maiarrendersi83 : RT @diabolicus23: Qualcuno spiega a Bertolaso che il problema della pandemia sono morti ed ospedalizzati e che l’economia soffre come *cons… - tanadellatarma : RT @AqtrOfficial: Bertolaso sui vaccini: 'priorità a chi lavora'. Salvini verrà vaccinato nel 2040. -