Un sospetto politicamente scorretto sul divieto di cenetta serale

(Di sabato 27 febbraio 2021) I poveri ristoratori si erano anche illusi. Macché, resteranno chiusi dopo le 18. Cambia il Governo, ma non il ministro, e il banchiere parla lo stesso linguaggio dell’avvocato del popolo: l’aperturadei ristoranti non ci sarà. Nel travolgimento di abitudini della pandemia, non sono i ristoranti chiusi a cambiarci la vita più di altro. Incuriosisce però la sistematica opposizione del governo e del suo comitato scientifico all’aperturadei ristoranti. Qualcuno dirà: si mangia senza mascherina, dunque farlo al ristorante è potenzialmente pericoloso. Vero. Ma per tutta la giornata è permesso, fino alle 18. La chiusura è solo. Non a caso sulla rete c’è un florilegio di battute sul ‘virus ad orario’, innocuo a pranzo e killer a cena. Arriva pronta la rispostacorretta: a pranzo non si ...