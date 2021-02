Stop a sci | palestre e piscine Riaprono musei Il primo Dpcm anti Covid di Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 febbraio 2021) Pronta la bozza del nuovorelativo alle Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Il nuovo testo deve ora passare al vaglio delle Regioni per il via libera e, una volta approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Il 27 marzo potranno riaprire cinema, teatri e sale da concerto, a precise condizioni; - in zona rossa saranno chiusi i barbieri e i parrucchieri, che il precedente governo lasciava aperti. Pasqua blindata dunque, perché il balzo in avdele la corsa delle vari, sempre più insidiose, non consentono allentamenti e riaperture. Cambierà anche il metodo di lavoro. Eventuali cambi di fascia partiranno dal lunedì. E poiché le Regioni chiedono di modificare i parametri che fanno scattare le restrizioni, il governo ha istituito un ...