Spezia | Saponara | «Dimostriamo di saper reggere la pressione con le piccole»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Riccardoparla a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Parma: ecco le dichiarazioni del centrocampista dei liguri Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di-Parma. Ecco le sue dichiarazioni sull’atteggiamento dei liguri con chi insegue in classifica. «E’ una gara fondamentale, come lo sono tutte, anche perché il Parma è una contendente alla salvezza e vogliamo dare continuità. Anche con leabbiamo dimostrato che riusciamo ala, mostrando anche maturità, che sta crescendo». Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ?? #SPEZIA, le parole di #Saponara pre-gara: 'Con il Parma gara fondamentale, sarà match difficile'. ??… - calciomercatoit : ?? #SerieA | #SpeziaParma, FORMAZIONI UFFICIALI: #Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Esteve… - ParmaLiveTweet : Spezia, Saponara: 'Con il Parma gara fondamentale, sarà match difficile' - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #SpeziaParma ?? #SPEZIA: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Saponar… - SSportNetwork : Spezia: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi Parma: Sepe;… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Saponara

LA- LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3) Provedel; Vignali, Ismajliu, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci8, Estevez;, Agudelo, Gyasi All. Vincenzo Italiano PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Parma.: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez;, Agudelo, Gyasi. Parma : Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Mihaila, Cornelius, ...ecco le dichiarazioni del centrocampista dei liguri Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di Spezia-Parma. Ecco le sue dichiarazioni sull’atteggiamento dei liguri ...Bologna - Lazio, il club si carica sui social: abbraccio da squadra - . Cassano: 'Italiane scadenti in Champions, hai visto Musiala con la Lazio?' Ma la squadra di Inzaghi e quella di Mihajlovic non s ...