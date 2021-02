SOS genitori | 10 cose da sapere sullo svezzamento

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 27 febbraio 2021) Diventarenon è semplice e sono mille leche si devono imparare durante questo percorso. Lo, ad esempio, rappresenta un periodo molto delicato per il bambino che, dal nutrirsi solo di latte, passa a conoscere nuovi sapori grazie alle prime pappe. I consigli del pediatra sono fondamentali in questo periodo anche per tranquillizzare la mamma nel caso in cui l’inizio dellonon fosse così semplice. Può capitare infatti che il neonato non gradisca il passaggio dal latte agli alimenti considerati complementari ed è bene mantenere la calma che, in questi casi, è la miglior qualità da sfruttare per superare indenni le prime difficoltà. Di seguito vi elenchiamo 10da. 10 ...