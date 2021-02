Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali Discesa Val di Fassa e Gigante Bansko

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Si entra nel vivo nel fine settimana della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Dopo l’antipasto di ieri con la primain Val discendono in pista entrambi i comparti. Le donne, infatti, sulla pista denominata La Volata replicano la prova veloce di ieri alle ore 11.00, mentre gli uomini saranno di scena a(Bulgaria) per il primo dei due giganti in, dato che domani si replicherà sulla pista intitolata a Marc Girardelli. Per il Circo Bianco al maschile si tratta di una notevole occasione per chiudere i conti in anticipo per Alexis Pinturault, davvero ad un passo dalla Sfera di Cristallo. Per gli italiani vedremo come si comporterà Luca De Aliprandini dopo lo straordinario argento conquistato nei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo. IN TV – Le ...