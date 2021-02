Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, la confessione: “Lei è molto carnale” (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, la neo-uscita dalla Casa rivela in diretta cosa prova davvero per lei: “Ci facevano domande ambigue”. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, la ragazza appena uscita dalla Casa ha confessato in diretta su Instagram il restroscena sul loro rapporto: “Non siamo stupide…“. Come è d’uso, in quando ultima esclusa dal Gf Leggi su youmovies (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la neo-uscita dalla Casa rivela in diretta cosa prova davvero per lei: “Ci facevano domande ambigue”., la ragazza appena uscita dalla Casa ha confessato in diretta su Instagram il restroscena sul loro rapporto: “Non siamo stupide…“. Come è d’uso, in quando ultima esclusa dal Gf

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, le prime parole di Rosalinda dopo l'eliminazione: "Dayane? Mi ha ferita" Eliminata ad un passo dalla finalissima, Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip . Rosalinda ha condiviso il suo primo post e le sue prime Ig ...

Patrizia De Blanck insulta Antonella Elia pensando di non essere ripresa È stata eliminata dopo essere stata nominata da Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi contro le quali si era scagliata una volta scoperto il voto ricevuto dalle tre coinquiline. Anche ...

