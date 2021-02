Quel rapporto difficile (da sempre) tra il principe Carlo e suo padre Filippo (Di sabato 27 febbraio 2021) I rapporti tra il principe Carlo e il principe Filippo «sono stati tesi per tutta la vita». Ma «da ora in poi le cose potrebbero migliorare». Lo ha detto a TalkRadio la biografa reale Angela Levin. A cambiare le cose, secondo l’esperta, sarebbe stata la visita di Carlo al padre ricoverato in ospedale. Il settantaduenne erede al trono è stato il primo membro della royal family a far visita a Filippo. È partito da Highgrove House e si è fatto due ore di auto per salutare il padre novantanovenne, che non vedeva da prima di Natale a causa delle misure anti-coronavirus. Un faccia a faccia di circa trenta minuti dopo il quale il principe è stato fotografato con gli occhi lucidi (vedete gallery in alto). Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) I rapporti tra il principe Carlo e il principe Filippo «sono stati tesi per tutta la vita». Ma «da ora in poi le cose potrebbero migliorare». Lo ha detto a TalkRadio la biografa reale Angela Levin. A cambiare le cose, secondo l’esperta, sarebbe stata la visita di Carlo al padre ricoverato in ospedale. Il settantaduenne erede al trono è stato il primo membro della royal family a far visita a Filippo. È partito da Highgrove House e si è fatto due ore di auto per salutare il padre novantanovenne, che non vedeva da prima di Natale a causa delle misure anti-coronavirus. Un faccia a faccia di circa trenta minuti dopo il quale il principe è stato fotografato con gli occhi lucidi (vedete gallery in alto).

