Ottilie Von Faber-Castell | Indovina chi viene a cena o Sing? La tv del 27 febbraio

(Di sabato 27 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 27su RaiUno alle 21.30 la fiction “Von– Una donna coraggiosa”. La giovane baronessaVon, a seguito della morte del padre,designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von, anche se innamorata del primo finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita,sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. ...

Sabato 27 febbraio 2021, in prima serata su Rai 1, arriva (dopo non pochi rinvii) Ottilie Von Faber-Castell - una donna coraggiosa, un dramma storico e d'amore che racconta la vita della 'principessa delle matite', donna pioniera del femminismo vissuta in Germania alla fine del...