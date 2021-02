La concorrente è stata attaccata da Tommaso Zorzi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Durante un confronto tra Dayane Mello e, la modella ha spiegato di aver amato Rosalinda mesi fa ma di non averlo confessato. GF Vip, Dayane Mello: “Ho amato Rosalinda mesi fa, non adesso” su Notizie.it.

vanderwoodvsen : non dayane a cui è stata tolta pure l’ultima nuova concorrente a cui si è attaccata al culo e dovrà passare il comp… - MuscusoCarlotta : Bisogna essere obbiettivi...Stefy è stata la concorrente che più di tutti si è sudata la finale e direi che ne è va… - Monica72304038 : @lilianacecco52 @MteresaRuta Non conta la prima fila sei stata anche tu una bella concorrente poi ad un certo punto ti sei persa - elisabe89376579 : RT @debbyRome: Finalmente è uscita #rosalinda che doveva già essere fuori dal primo mese, al posto della Pepe. È rimasta dentro solo grazi… - annakiara119 : RT @Valenti13065345: Alfonso: Rosadua sei stata una concorrente 100% grazie al cazzo si è VENDUTA! ????? falsume ??#GFvip #tzvip #DMVIP #exro… -

Ultime Notizie dalla rete : concorrente stata

StatoQuotidiano.it

...pubblico e quindi èriconfermata. Nell'attesa il conduttore emiliano porta avanti un altro programma, in onda nel preserale su Rai 1, I soliti ignoti. Nel corso di un episodio, un...Tra i peggiori sono finiti Federica e Antonio, ed èla studentessa di ingegneria di 30 anni ... il suo dolce era perfetto, e per laromana studentessa di design la soddisfazione e la ...Ieri sera è andata in onda la semifinale del GF Vip e Dayane Mello ha dimostrato ancora una volta di essere tra le indiscusse protagoniste del reality ...