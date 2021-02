«Il Covid ferma un calciatore almeno per quattro settimane, due più due per il recupero» (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Corriere di Torino si conferma quotidiano interessante. Oggi ospita un’intervista a Renato Misischi, chirurgo ortopedico storicamente legato al Torino di cui è stato anche medico sociale. Il tema è molto interessante: i tempi di recupero dei calciatori colpiti dal Covid. Misischi parte da Sanabria recente acquisto dei granata che è stato colpito dal coronavirus e fa una discorso più ampio. «Penso a Sanabria, costretto a fermarsi subito dopo venti giorni di isolamento. Come pensiamo che possa essere facile per un giocatore arrivare al massimo della propria condizione atletica in questo modo? Questa situazione è un colpo pesantissimo per tutti. Bloccare gli allenamenti, significa impedire agli atleti di mantenere la condizione fisica adatta. I calciatori si allenano in casa come possono, ma questo non può essere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Corriere di Torino si conquotidiano interessante. Oggi ospita un’intervista a Renato Misischi, chirurgo ortopedico storicamente legato al Torino di cui è stato anche medico sociale. Il tema è molto interessante: i tempi didei calciatori colpiti dal. Misischi parte da Sanabria recente acquisto dei granata che è stato colpito dal coronavirus e fa una discorso più ampio. «Penso a Sanabria, costretto arsi subito dopo venti giorni di isolamento. Come pensiamo che possa essere facile per un giocatore arrivare al massimo della propria condizione atletica in questo modo? Questa situazione è un colpo pesantissimo per tutti. Bloccare gli allenamenti, significa impedire agli atleti di mantenere la condizione fisica adatta. I calciatori si allenano in casa come possono, ma questo non può essere ...

