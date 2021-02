Gigante maschile Bansko 27 febbraio 2021 | straordinario Zubcic Della Vite 16esimo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Uno spettacolare Filipconquista il primo posto neldi, valido per la Coppa del Mondo 2020/. Dopo il secondo posto nella prima manche, conclude al comandoclassifica con un’ottima prestazione. Dietro di lui il francese Mathieu Faivre che scivola di una posizione concludendo la gara a quattro decimi dal croato. La sorpresagiornata si chiama Stefan Brennsteiner, che ha ottenuto il terzo posto recuperando due posizioni rispetto alla prima manche. Grande soddisfazione per il giovane azzurro classe 2001 Filippoche recupera ben dodici posizioni rispetto alla prima manche, chiudendo. Scivola di tre posizioni Luca de Aliprandini (18esimo) a causa di troppi ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Della Vite, la scoperta nella giornata difficile del gigante azzurro: 'Posso ancora crescere' #27Febbraio - neveitalia : Della Vite, la scoperta nella giornata difficile del gigante azzurro: 'Posso ancora crescere' #27Febbraio - fenomenogabry : Zubcic dipinge un capolavoro nella seconda manche di Bansko: il primo gigante ? suo - sportli26181512 : Sci, slalom gigante maschile di Bansko: vince Zubcic. De Aliprandini 18°: Il croato Filip Zubcic conquista lo slalo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Zubcic dipinge un capolavoro nella seconda manche di Bansko: il primo gigante è suo #27Febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante maschile

Filip Zubcic ha conquistato lo slalomdi Bansko (Bulgaria), valido per la Coppa del Mondo di sci apino. Il croato, alla terza vittoria in carriera (la seconda della stagione dopo quella ottenuta a Santa Caterina), ha ...Filip Zubcic vince ildi Bansko, gara della Coppa del Mondo di sci alpino2020/2021. Il croato sale sul gradino piu' alto del podio con il tempo di 2'20"62 e beffa Mathieu Faivre (+0''40), il migliore ...Questa la classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021 aggiornata dopo il gigante di Bansko, Bulgaria, vinta dal croato Filip Zubcic. Tra gli azzurri la sorpresa è ...Il croato vince in Bulgaria davanti a Faivre e Brennsteiner. Bene Della Vite: 16°. Due posizioni dietro c’è il trentino ...