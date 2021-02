Gf Vip | Rosalinda e Zenga è accaduto subito dopo la puntata | fan increduli

(Di sabato 27 febbraio 2021)Cannavò non è più una concorrente del Grande Fratello Vip e finita la sua esperienza nel reality show può finalmente riappropriarsi della sua vita.ladi ieri, 26 febbraio 2021, l’attrice siciliana pubblica la sua prima story su Instagram, insieme ad un personaggio piuttosto speciale: si tratta di Andrea, con il quale scattaun dolcissimo bacio. Nella serata di venerdì 26 febbraio, la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è conclusa l'esperienza da concorrente diCannavò. È stata senza dubbio una delle protagoniste di questi cinque mesi, fino alle ultime settimane, quando ha deciso di lasciarsi andare alle emozioni e di assecondare i suoi sentimenti per Andrea, lasciando il fidanzato ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è... ROSALINDA. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - LadyNews_ : #GFVip, #RosalindaCannavò a #MassimilianoMorra: 'Mi avevi detto che eri #gay'. Scatta la querela… - infoitcultura : Gf Vip 5, Massimiliano Morra agirà per vie legali contro Rosalinda Cannavò -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Durante la semifinale del Grande Fratello, andata in onda venerdì 26 febbraio, c'è stato un grande colpo di scena.Cannavò è stata inaspettatamente eliminata ed è arrivata nello studio del reality. Qui ha avuto l'opportunità di ......loro storia d'amore è stato proprio Andrea Zenga durante la sua permanenza nella casa del GF5 ... In realtà sono parole che Andrea Zenga ha pronunciato prima di invaghirsi e legarsi a...Dayane Mello, protagonista del GF Vip, vuole spiegare quel: “io amo Rosalinda”, che aveva fatto arrabbiare Zorzi e la Orlando. Chiarisce di ...GF Vip 5, ultime news e gossip. Ieri Rosalinda Cannavò ha dichiarato in diretta tv che Massimiliano Morra le aveva detto che era gay.