Flora Canto | l’attrice aspetta un maschietto o una femminuccia? La rivelazione a Verissimo

24Trends_Italia : 1. Spezia-Parma - 100M+ 2. Flora Canto - 20M+ 3. Rita Pavone - 20M+ 4. Pescara Lecce - 20M+ 5. SPAL-Reggina - 20M+… - ziamseyes : RT @imbecha_: Filippo Bisciglia dopo aver tradito la sua fidanzata Flora Canto con Simona Salvemini scopre in diretta di essere stato lasci… - Maryy89_ : RT @DScarano2000: comunque sto guardando verissimo ma quanto sono belli flora canto e Enrico brignano #kokundaaskvar - Bird20051 : RT @DScarano2000: comunque sto guardando verissimo ma quanto sono belli flora canto e Enrico brignano #kokundaaskvar -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza,è ospite di Verissimo , dove con lo studio si è collegato anche il compagno, Enrico Brignano . La coppia, non ancora sposata ma con una bambina, parla dei progetti futuri. Leggi anche > '...Un omaggio alla città da parte degli "artisti uniti per Agrigento": sotto forma di videoclip, hanno realizzato ed eseguito un'inedita rielaborazione deldell'alba del Maestro Pippo. L'omaggio contiene un messaggio di augurio per una nuova alba, all'insegna di quelle che madre natura ci regala quotidianamente il sole che sorge, diffondendo ...Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza, Flora Canto è ospite di Verissimo, dove con lo studio si è collegato anche il compagno, Enrico Brignano.Una grande gioia in diretta nello studio di Verissimo. Ospiti Flora Canto e Enrico Brignano. Svelato il sesso del loro secondogenito.