Destiny 2 starebbe per ' aggiustare' il PvP tra bilanciamenti alle sottoclassi | misure anti-cheat e non solo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nel corso del 2021, Bungie migliorerà sensibilmente l'esperienza di gioco in2, specialmente il multiplayer competitivo PvP: queste le parole dell'assistant game director Joe Blackburn, scritte nell'ultimo post del blog ufficiale dello studio. Quali saranno le migliorie che verranno introdotte in futuro? Innanzitutto, Bungie ha intenzione di rimuovere la fantomatica tecnica "three-peeking", nota e odiata dai fan. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una tattica che utilizza spade ed emote: quando un giocatore estrae la spada (anche senza munizioni) oppure usa un'emote, il gioco viene messo in terza persona. Leggi altro...

