De Rossi: 'Ibrahimovic a Sanremo? C'è stata un po' di manica larga' (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Daniele De Rossi sta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa mattina l'ex capitano della Roma è stato ospite dell'Università Luiss per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Daniele Desta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa mattina l'ex capitano della Roma è stato ospite dell'Università Luiss per ...

_ale_rossi_ : RT @perchetendenza: 'LeBron': Per la sua risposta alle critiche da parte di Zlatan Ibrahimovic al suo impegno civile e politico ('Non mi pi… - artedabola : RT @SkySport: De Rossi: 'Stadio Roma, un peccato per la Serie A. Addio? Totti mi aveva preparato' - asmario1927 : RT @SkySport: De Rossi: 'Stadio Roma, un peccato per la Serie A. Addio? Totti mi aveva preparato' - infoitsport : De Rossi: 'Ibrahimovic a Sanremo? Società di manica larga, doveva intervenire' - SkySport : De Rossi: 'Stadio Roma, un peccato per la Serie A. Addio? Totti mi aveva preparato' -