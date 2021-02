Davide Ballerini vince l’Omloop Het Niuewsblad: “Un sogno che si avvera, me lo sentivo” (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato memorabile per Davide Ballerini, capace di vincere la sempre prestigiosa Omloop Het Nieuwsblad. Il canturino ha conquistato la semiclassica belga che apre il calendario delle corse al Nord, culminante poi nel consueto aprile di fuoco. L’alfiere della Deceuninck Quick-Step è stato semplicemente magistrale allo sprint, imponendosi di forza e prepotenza grazie a una volata magistrale con cui ha spezzato le reni dell’intera concorrenza. Il 26enne ha incominciato splendidamente la sua annata agonistica e può già guardare con fiducia all’imminente futuro, potrebbe cercare di essere protagonista anche alla Milano-Sanremo tra un msetto. Davide Ballerini ha espresso tutta la sua gioia tramite alcune dichiarazioni rilasciate a Spazio Ciclismo: “Dentro di me me la sentivo, la squadra ha ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato memorabile per, capace dire la sempre prestigiosa Omloop Het Nieuwsblad. Il canturino ha conquistato la semiclassica belga che apre il calendario delle corse al Nord, culminante poi nel consueto aprile di fuoco. L’alfiere della Deceuninck Quick-Step è stato semplicemente magistrale allo sprint, imponendosi di forza e prepotenza grazie a una volata magistrale con cui ha spezzato le reni dell’intera concorrenza. Il 26enne ha incominciato splendidamente la sua annata agonistica e può già guardare con fiducia all’imminente futuro, potrebbe cercare di essere protagonista anche alla Milano-Sanremo tra un msetto.ha espresso tutta la sua gioia tramite alcune dichiarazioni rilasciate a Spazio Ciclismo: “Dentro di me me la, la squadra ha ...

