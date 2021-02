Covid | positivi attuali tornano oltre quota 4mila | non accadeva dal giorno dell’Epifania

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salirequattromila il numero di persone attualmente positive nel Casertano. Nonda quasi due mesi (daldella Befana), a conferma di un risalita della curva che si osserva ormai dadue settimane. Il report quotidiano dell’Asl di Caserta certifica 267 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 93 persone guarite, per un totale di 4046(173 in più di ieri). Cala di un punto percentuale, su base giornaliera, l’indice dità, che si attesta all’11,3% (2361 i tamponi effettuati). Sale anche il conto delle vittime: nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso per un totale di 761 persone decedute causa Coronavirus da inizio pandemia. I contagi sono in netta ...

