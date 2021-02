Confine Iran-Pakistan | iniziate indagini sull’omicidio di due iraniani

babbuezzu : #Siria #Usa #Iran immagini satellitare @Maxar area bombardata dai Caccia Usa sud della Siria 2 gg fa la zona di… - Fabius99339874 : RT @g_keyb: DOPO UN MESE BIDEN BOMBARDA LA SIRIA PER COLPIRE L’IRAN... Dopo soli 37 giorni di presidenza, Joe Biden ordina al Pentagono il… - RicBattaglia : RT @g_keyb: DOPO UN MESE BIDEN BOMBARDA LA SIRIA PER COLPIRE L’IRAN... Dopo soli 37 giorni di presidenza, Joe Biden ordina al Pentagono il… - RRmpinero : RT @nenanewsagency: #SIRIA Biden ordina l’attacco, 17 morti. Nella notte raid al confine con l’Iraq contro postazioni delle milizie filo-ir… - castell32082033 : RT @ilfoglio_it: I bombardamenti contro una base delle milizie in Siria, molto vicino al confine con l’Iraq, è risposta contenuta degli Sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Confine Iran

Sempre ieri, Biden ha ordinato un raid in territorio siriano, alcon l'Iraq, per colpire ...alcun ripensamento a Washington in merito all'intenzione di riprendere il dialogo con l'. Ed è ...L'analisi di Carlo Jean Venerdì mattina aerei americani hanno bombardato nella Siria orientale, nei pressi delcon l'Iraq, milizie sciite legate all', in rappresaglia contro gli attacchi ...L’Iran ha avviato un’indagine sulla morte di due cittadini iraniani al confine con il Pakistan. Islamabad non ha ancora reagito a tale iniziativa ma ha consegnato uno dei due corpi al ministero ...Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada, bersaglio del recente raid Usa, sono formazioni sciite schierate a fianco dell'Iran e hanno anche combattuto in Siria contro l'Isis ...