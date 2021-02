Catania | Raffaele | “Contro la Vibonese faremo una grande partita”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il tecnico delPeppeha presentato il matchlain programma domani per la 27^ giornata di Serie C: "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma domani voglio vedere una squadra che scenda in campo per i tre punti. Se facciamo bene con la, la vittoria ci darà slancio per il derby con il Palermo. In programma abbiamo 7 partite in 21 giorni e bisogna fare turnover, la squadra fisicamente sta bene e la squadra ha continuità di prestazioni e risultati. Domani vorrei vedere la squadra più cinica e come detto decisa a conquistare l'intera posta in palio.unadomani, ne sono convinto".embedcontent src="facebook" ...