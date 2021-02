Caro Giorgetti | adesso basta | è ora di tagliare i fili alla marionetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Appello ufficiale a quello che tutti definiscono il vero capo della Lega: se è vero che tu sei quello buono, quello europeista e liberale, quello che parla con gli imprenditori, allora,Giancarlo, ffinita. Eh sì,davvero. Metti a cuccia il tuo burattino cattivo, quel Matteo Salvini che continua imperterrito a fare il suo gioco sporco contro il governo del Paese. Quello che ogni giorno, ogni santissimo giorno, alza il dito accusatore, critica a priori ogni mossa dei ministri “non leghisti”, agisce come se la Lega fosse un corpo estraneo nel governo. Come se fosse un parassita. Ecco sì, un vero e proprio parassita che assorbe energie positive per trasformarle in facile consenso. La cosa che non si capisce è come Mario Draghi non abbia capito il gioco meschino di Salvini ...