Bozza nuovo Dpcm, cosa cambia per spostamenti e negozi. Discoteche chiuse anche in zona bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) Bozza nuovo Dpcm: cosa cambia per spostamenti, negozi, cinema e teatri Non è certo un “liberi tutti” quello previsto dal nuovo Dpcm, il primo del Governo Draghi, che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo e durerà fino al 6 aprile, Pasqua compresa quindi. Rimane la linea del rigore, d’altronde il rischio di una terza ondata, a causa delle varianti del Covid, non è purtroppo un’ipotesi remota. Secondo la Bozza del nuovo Dpcm che circola in queste ore, tra le novità più significative c’è l’apertura di cinema e teatri dal 27 di marzo, in zona gialla, pur con una serie di paletti sulla capienza. Chiusi in zona rossa barbieri e parrucchieri, mentre in ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021)per, cinema e teatri Non è certo un “liberi tutti” quello previsto dal, il primo del Governo Draghi, che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo e durerà fino al 6 aprile, Pasqua compresa quindi. Rimane la linea del rigore, d’altronde il rischio di una terza ondata, a causa delle varianti del Covid, non è purtroppo un’ipotesi remota. Secondo ladelche circola in queste ore, tra le novità più significative c’è l’apertura di cinema e teatri dal 27 di marzo, ingialla, pur con una serie di paletti sulla capienza. Chiusi inrossa barbieri e parrucchieri, mentre in ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : La bozza del nuovo Dpcm, la Pasqua è blindata. Ci sono aperture ma niente cene fuori e barbieri in zona rossa #ANSA - sole24ore : Nuovo #Dpcm: ecco tutte le misure che entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anch… - YRetlaw : RT @andiamoviaora: La bozza che circola relativa al nuovo dpcm prevede la chiusura di una categoria in più in zona rossa: quella dei parruc… - tiber_h : RT @andiamoviaora: La bozza che circola relativa al nuovo dpcm prevede la chiusura di una categoria in più in zona rossa: quella dei parruc… -